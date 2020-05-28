İçişler Bakanı Soylu, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" tanıtım toplantısına katıldı (2)
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" tanıtım toplantısına video konferansla katıldı.
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" tanıtım toplantısına video konferansla katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:09 Kaynak: AA
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