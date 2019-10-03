İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya...
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İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya açısından Türkiye'yi etkilemektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya açısından Türkiye'yi etkilemektedir." - ANKARA
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