Son Dakika Haberleri: İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya...
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İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya...

7 dakika önce

İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya açısından Türkiye'yi etkilemektedir.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu:

İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya açısından Türkiye'yi etkilemektedir." - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
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