İçişleri: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında; bugün saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.