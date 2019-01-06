İçişleri: 294 Bin Suriyeli Ülkesine Geri Döndü
7 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerini açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yapılan paylaşıma göre; geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi. 6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, 2018 Yılında 294 Bin Suriyelinin Ülkesine Geri Döndüğünü Açıkladı
AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti
Ayasofya'da Çekilen Bale Fotoğrafına İnceleme Başlatıldı
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!