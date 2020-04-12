İçişleri: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri: '31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde... - Son Dakika

İçişleri: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde...

11 dakika önce

İçişleri: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.

İçişleri:

İçişleri: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:58 Kaynak: AA

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