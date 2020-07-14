İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 sivili şehit eden 'Alişer' kod adlı terörist Osman Durmuş'un, Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 sivili şehit eden 'Alişer' kod adlı terörist Osman Durmuş'un, Şırnak- Silopi Cudi Dağı bölgesinde başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede icra edilen tarama-arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada 'Alişer' kod adlı Osman Durmuş, NEA-15 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir. Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

Silopi, Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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