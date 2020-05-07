İçişleri: 500 bin TL ödülle aranan terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri: 500 bin TL ödülle aranan terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri: 500 bin TL ödülle aranan terörist, etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğunu açıkladı.

İçişleri: 500 bin TL ödülle aranan terörist, etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Mahsum' kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu kaydedildi.


Mehmet Fatih, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:20 Kaynak: DHA


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