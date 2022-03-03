İçişleri: 553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddettin önlenmesi kapsamında 553 kişinin, elektronik kelepçe ile izlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl 307 kadın cinayeti işlendiği; bu yıl ocak ayında 19, şubatta 17 kadının cinayet kurbanı olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 49 kadının cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, "6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Bakanlığımızın koordinasyonundaki güvenlik birimlerince elektronik kelepçe uygulaması yürütülüyor. Bir süre önce aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamaya ilişkin Bakanlığımızın bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde oluşturulan izleme biriminde elektronik kelepçe takılan şüpheliler, polisler tarafından anlık takip ediliyor. Uygulama kapsamında, halen elektronik kelepçeyle 553 şüpheli izleniyor. Bu şüphelilerin, mağdura yaklaşmaları halinde merkeze bildirim düşmesi üzerine en yakın ekip mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriliyor" denildi.

KADES 'TEN 325 BİN 842 İHBAR ALINDI

Ayrıca şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) geliştirildiği anımsatılarak, "Bugüne kadar 3 milyon 307 bin 233 kişinin telefonuna indirdiği KADES'ten 325 bin 842 ihbarda bulunuldu. Bu alandaki mücadelede etkinliği artırmak amacıyla polis ve jandarmanın özellikle 6284 sayılı Kanun'a ilişkin eğitimlerine de önem veriliyor. Bu kapsamda, geçen yıl 94 bin 878, bu yıl 1 Ocak-2 Mart tarihlerinde ise 9 bin 558 personel söz konusu eğitimleri aldı" denildi.