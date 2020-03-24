İçişleri: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi,... - Son Dakika

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İçişleri: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi,...
7 saat önce
İçişleri: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.
İçişleri: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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