Üye Girişi
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı

27.12.2021 14:32
Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, "Alkol" operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Alkol" operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon, halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında düzenleniyor.

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katılacağı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı 'Alkol' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu         
14:39
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor         
14:32
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
14:30 Zafer Ergin, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Dizinin hesabından yapılan paylaşım izleyicileri isyan ettirdi
14:19 Futbolda şike kumpası davası sonuçlandı! Aziz Yıldırım'ın beraati onaylandı
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı "Alkol" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement