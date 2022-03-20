İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı

20.03.2022 11:49
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.

50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı, 57 kişi gözaltına alındı, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi, 4 bin 438 araca yönelik para cezası uygulandı, 656 araç trafikten menedildi, 24 şüpheli araca da el koyuldu. 20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine yönelik işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ve 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı
YORUMLAR
500
PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Huzurlu Sokaklar, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement