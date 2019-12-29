İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Soylu: '(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin...

6 saat önce

İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik.

İçişleri Bakan Soylu:

İçişleri Bakan Soylu: "( PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin... - Son Dakika
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