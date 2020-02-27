İçişleri Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer, Berber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Trabzon Havalimanı'nda ilgililerce karşılanan Bakan Soylu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ali Paşa Berber'in cenaze törenine katılmak üzere kara yoluyla Sürmene ilçesine geçti.

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