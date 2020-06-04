İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir." - ANKARA