İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına... - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına...
İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir.
İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir." - ANKARA
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4.06.2020 17:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardıcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına... - Son Dakika