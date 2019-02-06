Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da

İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, her geldiğinde Diyarbakır'ı daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın da katıldığı ziyarette, kente ilişkin bilgi aldı. Kentteki programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, "Gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize bilgi akışının sağlıklı temini maksadıyla, gerekse illerimizde ve ilçelerimizdeki görev alanlarımızla alakalı düşünce, görüş, istek, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması ve yine illerimizdeki iyi uygulama örneklerinin tüm ülke sathına yayılmasının temini ve uygulama birliği sağlanması maksadıyla bir izleme değerlendirme sistemimiz var. O kapsamda bugün beraberimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a geldik. Başta güvenlik konuları olmak üzere, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili konularda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile yine Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki düşüncelerini almak maksadıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Yine Bakanlığımızın hizmet alanına giren konularda hizmet almış olan vatandaşlarımızın, şehit aileleri ve gazilerimizin evlerinde, iş yerlerinde ziyaretini amaçlıyoruz. Empati yaparak, onların görüşlerini de alarak yaptığımız çalışmaların onlar tarafından nasıl görüldüğünü anlamak, değerlendirmek istiyoruz" dedi.

'DİYARBAKIR'I DAHA TOPARLANMIŞ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'

Diyarbakır'ı her geldiğinde daha toparlanmış, daha kendine gelmiş halde görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Çataklı, "Diyarbakır Valiliğimizin koordinesinde yapılacak olan etkinliğe de iştirak edeceğiz. Trafik konusu ülkemizin önemli sorunlarından biri. Çok sayıda insanımızı kaybediyoruz ve bu anlamda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere her kesimin desteğine de ihtiyacımız var. Bu çalışmanın da oldukça faydalı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Her geldiğimizde Diyarbakır'ın daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere bunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Muhtar Adayı Baba, Kendisine Rakip Olan Oğlunu Evlatlıktan Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 14:02:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]