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İçişleri bakan yardımcıları CHP'ye tepki gösterdi: Polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

İçişleri bakan yardımcıları CHP'ye tepki gösterdi: Polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz

28.06.2021 07:44

Gazeteci Bülent Kılıç'a güvenlik güçlerince müdahale edilmesini eleştiren CHP'ye İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil tarafından tepki gösterildi. Bakan yardımcıları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda, polise "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınadıklarını dile getirdiler.

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BU ZORBALIĞI HAK ETMİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye tepki: Polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz

"BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Bu paylaşıma cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye 'zorba' tepkisi

"EMNİYET TEŞKİLATININ HEDEF GÖSTERİLMESİNİ KINIYORUZ"

CHP tarafından yapılan paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ise, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen ve görevini yapan polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz. Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye 'zorba' tepkisi

"POLİSİMİZE 'ZORBA' DİYEN ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Çataklı, "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.

İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye 'zorba' tepkisi

"POLİSE DİRENENLERİ GÖZALTINA ALMAK ZORBALIK DEĞİL"

Ersoy da "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" ifadesini kullandı.

İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye 'zorba' tepkisi
İçişleri bakan yardımcıları CHP'ye tepki gösterdi: Polisimize zorba diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Çataklı, Muhterem İnce, mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri bakan yardımcıları CHP'ye tepki gösterdi: Polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz - Son Dakika


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