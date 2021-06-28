İçişleri bakan yardımcıları CHP'ye tepki gösterdi: Polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BU ZORBALIĞI HAK ETMİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Bu paylaşıma cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET TEŞKİLATININ HEDEF GÖSTERİLMESİNİ KINIYORUZ"

CHP tarafından yapılan paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ise, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen ve görevini yapan polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz. Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

"POLİSİMİZE 'ZORBA' DİYEN ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Çataklı, "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.

"POLİSE DİRENENLERİ GÖZALTINA ALMAK ZORBALIK DEĞİL"

Ersoy da "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" ifadesini kullandı.