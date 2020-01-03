İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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