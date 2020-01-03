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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."
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