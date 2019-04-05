İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi...
34 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: AA
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