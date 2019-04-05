Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi...

34 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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