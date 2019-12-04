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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı." - ANKARA
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