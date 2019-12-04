Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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