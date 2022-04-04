İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515...

04.04.2022 11:18
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir" - ANKARA

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Terör, Mart, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515... - Son Dakika
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