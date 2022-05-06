Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin... - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin...

06.05.2022 15:45
Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin...

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Mersin'deki PKK operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı Son dakika haberleri! Mersin'deki PKK operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,...

Nisan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin... - Son Dakika


Son Dakika
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement