Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı afet bölgesini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı afet bölgesini ziyaret etti

1 saat önce

Sel baskını sonrası Çataklı'nın Düzceyi ziyaret görüntüleri DÜZCE - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra gittiği Dokuzdeğirmen köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sel baskını sonrası Çataklı'nın Düzceyi ziyaret görüntüleri DÜZCE - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra gittiği Dokuzdeğirmen köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı afet bölgesini ziyaret etti
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07 Kaynak: AA
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