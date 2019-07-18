İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı afet bölgesini ziyaret etti
1 saat önce
Sel baskını sonrası Çataklı'nın Düzceyi ziyaret görüntüleri DÜZCE - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra gittiği Dokuzdeğirmen köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07 Kaynak: AA
Sel baskını sonrası Çataklı'nın Düzceyi ziyaret görüntüleri DÜZCE - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra gittiği Dokuzdeğirmen köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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