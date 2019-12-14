İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Afyonkarahisar'da - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Afyonkarahisar'da

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Afyonkarahisar'da, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Çataklı, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret eden Çataklı, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının birçok alanda çok geniş bir görev ve sorumluluk sahasının olduğunu söyledi.

Çataklı, yürüttükleri faaliyetlerin vatandaşların günlük hayatını doğrudan ilgilendirdiğini dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını kaydetti.

Bakanlığın hizmetlerinin, daha etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı verilebilmesine önem verildiğini aktaran Çataklı, "Zaman zaman illerimizde Bakanlığımızın faaliyet alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Çataklı ayrıca İçişleri Bakanlığının yürüttüğü faaliyetler bakımından Afyonkarahisar'ın verilerinin iyi bir il olduğunu da sözlerine ekledi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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