İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

03.09.2022 10:54
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır." - ANKARA

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PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin...
Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika
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