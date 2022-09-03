İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır." - ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin...

Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika

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