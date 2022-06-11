Çataklı, "Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , "Tatlar'da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı." dedi.

Ekipler, yağışta dereye sürüklenen araçları da kontrol ederek tedbir amaçlı arama yapıyor.

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin, yoğun yağış nedeniyle taşmasının ardından AFAD , JAK ve itfaiye ekipleri, bölgede kayıp kişilerin olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor

Kaynak: AA

Altındağ, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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