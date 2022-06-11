İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

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