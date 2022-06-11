İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

11.06.2022 19:19
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

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