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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...
7 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:54 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."
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