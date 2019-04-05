İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Asayişin Temini İçin Çalışmalarımız da Kararlılıkla Sürüyor"
1 saat önce
- Genel detay İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.
- Genel detay
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:56 Kaynak: AA
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