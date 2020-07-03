İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.07.2020 18:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi - Son Dakika