İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bosna Nehri'ne düşen Türk işçiyi arama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica kenti yakınlarında bir köprü inşaatında yaşanan kaza sonucu Bosna Nehri'ne düşerek kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çataklı, 8 Kasım'da yaşanan kaza sonucu 2 Türk işçinin nehir sularına kapıldığını aktardı.

Çataklı, Bosna Hersek kurumları ve gönüllülerinin Türk vatandaşlarının arama ve kurtarma çalışmalarına yoğun şekilde dahil olduğunu ifade ederek, "İlk iki günlük çalışmalar sonrasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Ailelerin bekleyişleri ve buradaki çalışmalara bir nebze olsun destek olabilmek için AFAD personelimizi görevlendirdik." dedi.

Türkiye'deki tecrübeler ışığında nehir aramalarının uzun sürdüğüne işaret eden Çataklı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sabırlı şekilde sürdüreceğini belirtti.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından Mirnesa Softic de kaybolan Türk vatandaşına ulaşmak için AFAD ekipleriyle birlikte çalıştıklarını, en kısa sürede netice almayı beklediklerini kaydetti.

Zenica'da meydana gelen kazada nehre düşen iki Türk işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçi için arama çalışmaları bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.