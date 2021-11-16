Üye Girişi
İsmail Çataklı: "Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi" - Son Dakika

İsmail Çataklı: "Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi"

16.11.2021 12:14
İsmail Çataklı: "Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mülki idare amirlerine seslenerek, "Biz Bozkurt'a gittiğimizde orada bir petrol istasyonunun bahçesine koyduğumuz bir sandalyeden ibaretti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mülki idare amirlerine seslenerek, "Biz Bozkurt'a gittiğimizde orada bir petrol istasyonunun bahçesine koyduğumuz bir sandalyeden ibaretti. Yaklaşık herhalde bir 24 saat civarı koordinasyon merkezimiz oradaki bir sandalyeydi. Mühim olan mekanlar değil, mühim olan o işe gönül vermiş, işini bilen, organize olmuş bir kadro. Onun için şekil kurallarını bir tarafa bırakacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başkanlığın konferans salonunda düzenlenen Mülki İdare Amirlerine Yönelik Eğitim Programı'na katıldı. Afet anlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Çataklı, "Organize olmak da yönetim anlamında marifetlidir. Herkes de devlet yönetimine ilgi gösterir. Türkiye'de en küçük STK'lar bile gerektiğinde bu önemli konuları takip eder. Onun için iyi organize becerimiz bulunmakla birlikte afet anının bu organizasyonu zorlayacak bazı gelişmeleri olacaktır. Birincisi Afet bölgesindeki tüm arkadaşlar doğal olarak afetzedededir. Biz Kastamonu Bozkurt'ta sel, heyelan olayları olduğunda uzun süre kaymakamımız, belediye başkanımız kendi bulundukları evlerde mahsur kaldılar" değerlendirmesini yaptı.

"DOĞRU EKİPTE DOĞRU KİŞİLERE GÖREV VERMEK ÖNEMLİ"

Afet yönetiminde görev verilecek kişilerin öneminden bahseden Çataklı, şu cümlelere yer verdi:

"O stresi yaşadığı an çok da sağlıklı değerlendirme yapabilme imkanı bulunmayabilir. Bu durumda yapılabilecek en temel şey bu yönetici arkadaşlarımızı oluşturacağınız, afet yönetiminde görev vereceğimiz arkadaşlarımızın olabildiğince seri şekilde afetzedelerden ayıklanmış olmasını temin etmeniz lazım. Ekibinizin de sağlıklı ve olabildiğince seri olarak oluşturulması bu anlamda önem arz edecek. Bunu seri şekilde yapabilmek için de zaten kendi kadronuzun tamamını iyi tanıyor olmanız lazım. Çok basit bir iş bile tıkandığı zaman hepsini etkiler, arkaya doğru zincirleme trafik kazasına yol açarsınız. Onun için doğru ekibi doğru kişilere görev vermek suretiyle oluşturmak, olabildiğince hızlı oluşturmak önemli."

"BOZKURT'TA KOORDİNASYON MERKEZİMİZ PETROL İSTASYONUNDAKİ BİR SANDALYEYDİ"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki koordinasyon merkezinin bir sandalye olduğuna vurgu yapan Çataklı, o anı şöyle hatırlattı:

"Biz Bozkurt'a gittiğimizde orada bir petrol istasyonunun bahçesine koyduğumuz bir sandalyeden ibaretti. Yaklaşık herhalde bir 24 saat civarı koordinasyon merkezimiz oradaki bir sandalyeydi. Mühim olan mekanlar değil, mühim olan o işe gönül vermiş, işini bilen, organize olmuş bir kadro. Onun için şekil kurallarını bir tarafa bırakacağız. Bu anlamda yazılı talimatlar ve benzerleri de dahil olmak üzere ağzınızdan çıkan her şeyin bir emir, talimat olduğu gerçeğini bütün arkadaşlarınızı bu anlamda sevk ve idare edeceksiniz."

"BİZİM İNSANIMIZ ACİL BİR DURUMDA YANINDA DEVLETİ GÖRMEK, HİSSETMEK İSTER"

Mülki İdare Amirlerine afet anında vatandaş ile kurmaları gereken iletişimin önemine değinen Çataklı, "Bizim insanımızın fıtratında, yapısında acil bir durumla karşı karşıya kaldığında bir selde bir depremde bir defa devleti yanında görmek, hissetmek ister. Devlet, vatandaşın gözünde ihtiyaç duyduğunda karşısında muhatap olarak göreceği kişi, kurumdur. Bir vatandaşla irtibat ve danışma birimi oluşturmanız lazım. Oraya gerekli ekipmanı, personeli de koyarak vatandaşın sağlıklı iletişim kurmasını, sorunlarını, sıkıntılarını anlatacağı, ileteceği bir adres olmasını, görmesini sağlamanız lazım" diye konuştu.

15 Kasım'da başlayan Mülki İdare Amirlerine Yönelik Eğitim Programı, 19 Kasım günü sona erecek.

(Ali Nargüner - Sadettin Aliusta/İHA)

İsmail Çataklı: Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi
İsmail Çataklı: Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi
İsmail Çataklı: Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi
İsmail Çataklı: Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi
İsmail Çataklı: Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi

İçişleri Bakanlığı, İsmail Çataklı, Bozkurt, Petrol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmail Çataklı: 'Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor 13:21 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti 13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu 12:45 Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 12:40 Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız 12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı

Son Dakika Haberleri
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:19 Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:27
Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar         
13:19
Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap         
13:09
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası         
12:37
Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi         
12:23
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: İsmail Çataklı: "Bozkurt'ta koordinasyon merkezimiz petrol istasyonundaki bir sandalyeydi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement