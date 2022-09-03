İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin... - Son Dakika

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