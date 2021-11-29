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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan AFAD'ın yaptığı sözlü sınava ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan AFAD'ın yaptığı sözlü sınava ilişkin açıklama Açıklaması

29.11.2021 17:37
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan AFAD'ın yaptığı sözlü sınava ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "uzun zamandır yapılmamış olan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) dinamizm kazandıracak sınavı yaptıklarını, liyakate de büyük önem verdiklerini" bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "uzun zamandır yapılmamış olan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) dinamizm kazandıracak sınavı yaptıklarını, liyakate de büyük önem verdiklerini" bildirdi.

Çataklı, AFAD tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır yapılmayan ve AFAD'a dinamizm kazandıracak bir sınavın gerçekleştirildiğini belirtti.

Çataklı, "Liyakate büyük önem verdik. Yazılı sınavda başarılı olan ilk 100 adaydan 81'i sözlü sınavda da başarılı oldu. Bu sonuçlardan bile fitne çıkarmaya çalışmak! Pes doğrusu." ifadelerine yer verdi.

Başarı oranı yüzde 80'in üzerinde

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu sınava katılan adayların tamamının halihazırda AFAD personeli olduğu ve sınavın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda şeffaf ve objektif olarak yapıldığı vurgulandı.

Adayların atamaya esas başarı puanının yazılı sınavın yüzde 50'si ile sözlü sınavın yüzde 50'si alınarak hesaplanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözlü sınavda, adaylar kurul üyeleri tarafından yazılı sınav puanlarından bağımsız olarak ilgili yönetmeliğimizde yer alan kriterler doğrultusunda, sınavına girdikleri unvanın gerektirdiği temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve ve ekip çalışmasına uygunluğu, saha tecrübesi, koordinasyon yeteneği ile başkanlığımız görev alanına giren konulara hakimiyeti gibi özelliklerine göre en iyi şekilde değerlendirilmiştir.

Söz konusu sınavın sözlü aşamasında sınava katılan 1094 adaydan 795'i başarılı olmuştur. Görevde yükselmeye tabi 'şube müdürü' unvanı için ise sözlü sınava katılan 467 aday arasından 273 aday başarılı olmuştur. Bazı medya kuruluşlarında yer alan iddiaların aksine, şube müdürü unvanı özelinde yazılı sınav sonuçları ilan listesine göre ilk 10 aday arasından sadece 1 aday, 90 ve üzeri puan alan 44 aday arasından ise sadece 3 aday sözlü sınavda başarısız olmuştur. Yazılı sınav sonuçları ilan listesinde yer alan ilk 100 aday arasından 81 aday sözlü sınavda başarılı olmuştur. Başarı oranı yüzde 80'in üzerindedir."

Açıklamada, sözlü sınava yönelik itirazların değerlendirme sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

sınav sonuçları, İsmail Çataklı, Medya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan AFAD'ın yaptığı sözlü sınava ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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