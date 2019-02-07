İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, Çataklı'yı protokol kapısında karşıladı. Çataklı, belediye şeref defterini imzaladı. Çataklı ile makam odasında bir süre görüşen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden proje ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.



Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Bakan Yardımcısı Çataklı'ya teşekkür ederken Çataklı ise, Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur

Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı