İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret
21 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, Çataklı'yı protokol kapısında karşıladı. Çataklı, belediye şeref defterini imzaladı. Çataklı ile makam odasında bir süre görüşen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden proje ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Bakan Yardımcısı Çataklı'ya teşekkür ederken Çataklı ise, Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:50 Kaynak: İHA
Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur
Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı