Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret

21 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Başkan Atilla'ya Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, Çataklı'yı protokol kapısında karşıladı. Çataklı, belediye şeref defterini imzaladı. Çataklı ile makam odasında bir süre görüşen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden proje ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Bakan Yardımcısı Çataklı'ya teşekkür ederken Çataklı ise, Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Politika
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