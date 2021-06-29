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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklama

29.06.2021 20:58
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklama, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratların hayretle ve ibretle takip edildiğini belirterek, "Birçok kurumun işleyişini töhmet...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratların hayretle ve ibretle takip edildiğini belirterek, "Birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla geçtiğimiz süreçte de birçok kez karşılaştığımız malumdur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Çataklı, sosyal medya mecraları üzerinden bir takım tutarsız, hayatın olağan akışana, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmayan paylaşımlar üzerinden FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratları hayretle ve ibretle takip edildiğini bildirdi.

"AMACI FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK VE FETÖ İLE MÜCADELEYE SEKTE VURMAK OLAN ANLAYIŞLA GEÇTİĞİMİZ SÜREÇTE DE BİRÇOK KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ MALUMDUR."

Kamu görevinden çıkarma işlemleri ve kriterleri hakkında açıklama yapan Çataklı, "Birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla geçtiğimiz süreçte de birçok kez karşılaştığımız malumdur. Bilindiği üzere kamu görevinden çıkarılma işlemleri; örgütsel eylemlerde bulunma, hakkındaki yürütülen adli soruşturma/kovuşturmalarda elde edilen veriler, bylock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna yönelik hakkında duyum, bilgi, iddia bulunan personele yönelik kurumlarınca detaylı tahkikat yapılmakta, başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler talep edilmekte, adli sürece dair durum tespiti yapılmakta ve tahkikat sonucunda elde edilen veriler belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların bugün, kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını, şaibe oluşturma çalışmaları manidar olduğunu aktardan Çataklı, "Bu durum, devlet güvenliği açısından da son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları ile gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen sürece büyük zarar vermektedir" dedi.

"OHAL KARARNAMELERİ İLE BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 39 BİN 597 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMIŞ OLUP BUNLARDAN 39 BİN 85'İ OHAL KOMİSYONUNA İTİRAZDA BULUNMUŞTUR"

OHAL Kararnameleri ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonuna itirazda bulunduğu bilgisini veren Çataklı, "Olağanüstü hal uygulanan dönemde kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvuruları 7075 sayılı kanun gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39.597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39.085'i OHAL Komisyonuna itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonunca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 093'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK BİRİMLERİNDEN (TAŞRA DAHİL) BİN 14 KİŞİNİN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

Çataklı, bakanlık birimlerinden (taşra dahil) bin 14 kişinin kamu görevinden çıkarıldığını, bunlardan 992'si OHAL Komisyonuna başvuruda bulunduğunu, başvuruların şu ana kadar 965'i sonuçlandırıldığının 871'i hakkında ret, 94'ü hakkında kamu görevine iade kararı verildiğinin bilgisini verdi.

"EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 34 BİN 147 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

Çataklı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 34 bin 147 kişi kamu görevinden çıkarıldığını veya rütbeleri geri alınan, bunlardan 33 bin 804"nün OHAL Komisyonuna başvuruda bulunduğunun, başvuruların şu ana kadar 32 bin 897'si sonuçlandırıldığının, 30 bin 977'si hakkında ret, 1.817'si hakkında kamu görevine iade, 103'ü hakkında rütbe iade kararı verildiğini aktardı.

"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN 4 BİN 029 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

Çataklı, Jandarma Genel Komutanlığından 4 bin 029 kişi kamu görevinden çıkarıldığını veya rütbeleri geri alındığını, bunlardan 3 bin 892'si OHAL Komisyonuna başvuruda bulunduğunu, başvuruların şu ana kadar 3 bin 838'i sonuçlandırıldığını 3 bin 698'i hakkında ret, 138'i hakkında kamu görevine iade, 2'si hakkında rütbe iade kararı verildiğini ifade etti.

"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN 349 KİŞİNİN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 349 kişinin kamu görevinden çıkarıldığını, bunlardan 339'u OHAL Komisyonuna başvuruda bulunduğunu başvuruların tamamı sonuçlandırıldığını, 337'si hakkında ret, 2'si hakkında kamu görevine iade kararı verildiğini bildirdi. Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 58 kişinin kamu görevinden çıkarıldığını, tamamı OHAL Komisyonuna başvuruda bulunduğunu, başvuruların 54'ü sonuçlandırıldığını 47'si hakkında ret, 7'si hakkında kamu görevine iade kararı verildiğinin bilgisini paylaştı. Çataklı, "7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilen genel kolluk personellinden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyen 558 kişinin ise araştırma merkezlerinde istihdam edilmesine karar verilmiş, 205'i ile ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesine göre idari süreçler, OHAL Komisyonu başvurularının değerlendirilmesi, idari yargı itiraz aşaması en ince detayına kadar belirlenmiş ve süreçte görevli tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyet içerisinde kararlı ve gayretli bir mücadele yürütülürken bu tür yakışıksız söylem ve iftiralarla nelerin amaçlandığını ve bu oyunun nerede kurgulandığı aziz milletimizce çok iyi bilinmekte olup kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Kalay/ İHA)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü, İsmail Çataklı, Olağanüstü Hal, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili açıklama - Son Dakika


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