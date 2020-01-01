İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Gaziantep'te yılın ilk bebeğine ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep'te dünyaya gelen 2020'nin ilk bebeğini ziyaret etti.

Çataklı, Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getiren Arife Saydan ile eşi Ramazan ve yeni doğan bebekleri Perihan Ilgın'a ziyarette bulundu.

Ailenin ilk bebeği olan 3500 gram ağırlığındaki Perihan Ilgın'ın bahtının açık, ailesine, Türkiye'ye ve insanlığa hayırlı bir insan olmasını temenni eden Çataklı, anneye çiçek takdim etti.

Bebeğe Çataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu altın taktı.

Çataklı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında özellikle güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bu başarının yılbaşı gecesinde de vatandaşın huzur ve güvenliği için bütün güvenlik birimlerinin tedbirleriyle sürdürüldüğünü dile getiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Şuana kadar çok şükür ülkemizin genelinde emniyet ve asayiş bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler. Bakanlık olarak Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız, güvenlik birimlerimizin amirleri, müdürleri, komutanları Türkiye'nin her köşesine bu gece dağıldı. Alınmış olan güvenlik tedbirlerini yerinde görmek, değerlendirmek hem de görev başında bulunan arkadaşlarımızın yeni yıllarını tebrik etmek için bu kapsamda Gaziantep'e geldim. Sayın Valimizle birlikte gerek polisimizin gerek jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Karakolları ve uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Hem arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutladık, son olarak hastaneye gelip bebeğimizi gördük. Gayet sağlıklı, annesine de geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bebeğimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz. 2020 yılının ülkemizi için huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum."

Vali Davut Gül, Gaziantep'in Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi huzurlu bir yıla girdiğini, bütün mesai arkadaşlarının canla ve başla vatandaşın huzuru için görev yaptığını belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da ilçelerinde 2019 yılında 19 bin 200 bebeğin dünyaya geldiğini kaydederek, vatana ve millete hayırlı evlatlar olması temennisinde bulundu.

Baba Ramazan Saydan da bebeklerinin saat 00.00'da dünyaya geldiğini, ilk çocuk heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Çataklı'ya ziyaretlerinde, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke de eşlik etti.