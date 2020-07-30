İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sürücülere "bayram yolculuğu" uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Araştırmalar, trafik kazalarında yüzde 90 insan faktörünün önemli olduğunu bize gösteriyor. Sürücülerimizden bayram süresince kurallara iki kat daha fazla riayet etmelerini istiyoruz." dedi.

Çataklı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgililerle, Gerze ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Burada durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek "hayırlı yolculuklar" dileyen Çataklı, çocuklara da çikolata ikramında bulundu.

Çataklı, gazetecilere, bayram dönemlerinde kara yollarında ciddi hareketlilik bulunduğuna dikkati çekti.

Hareketlilik sebebiyle oluşacak riskleri ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlık olarak yol güvenlik önlemleri aldıklarını anlatan Çataklı, Türkiye genelinde bir kontrol mekanizması oluşturduklarını söyledi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen zaman zaman üzücü olaylarla karşılaştıklarına işaret eden Çataklı, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve aldığımız önlemler sayesinde 2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27 gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam. Bu rakamın daha aşağılara çekilmesi noktasında gayretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ulaşım sektöründe önemli mesafeler aldığını dile getiren Çataklı, "Trafik kazaları konusu, günün sonunda geliyor insan faktörüne dayanıyor. Nitekim yapılan araştırmalar da trafik kazalarında yüzde 90 insan faktörünün önemli olduğunu bize gösteriyor. Sürücülerimizden bayram süresince kurallara iki kat daha fazla riayet etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çataklı, sürücülere 2 saatten fazla yolculuk yapmaları halinde mola vermeleri konusunda da uyarıda bulundu.