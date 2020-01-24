İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Tel Abyad ve Resulayn'da inceleme - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Tel Abyad ve Resulayn'da inceleme

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Tel Abyad ve Resulayn'da inceleme, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/ YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde incelemelerde bulundu.


Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından GAP Havalimanı'nda karşılanan Çataklı, Akçakale Gümrük Kapısı'na giderek burada yapılan işlemler ve düzenlemeler hakkında Vali Erin ve Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.


İncelemelerine, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Tel Abyad'da devam eden Çataklı, ilk olarak burada Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde oluşturulan geçiş noktasını ziyaret etti. Tel Abyad'a giren ve çıkan kişilerin kimlik bilgilerinin, biyometrik verilerle kayıt altına alındığı merkezde yapılan işlemler hakkında görevlilerden bilgi alan Çataklı, işlem yaptıran vatandaşlarla sohbet etti.


Tel Abyad Yerel Meclisi binasının açılışını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, burada da meclis başkanı ve üyeleri ile ilçede yapılan çalışmaları istişare etti. Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinin ardından Resulayn'a hareket eden Çataklı, SUDKOM koordinasyonunda tadilat ve tefrişat işlemleri yapıldıktan sonra bilgisayar sistemleri kurularak faaliyete başlayan Nüfus Müdürlüğünün ve Resulayn Yerel Polisi hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
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