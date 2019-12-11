İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

Vali Hasan Karahan'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Çataklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla oluşturulan İZDES programı kapsamında 81 ili ziyaret etmek için yola koyulduklarını söyledi.

Çataklı, çok geniş bir alanda faaliyet yürüten İçişleri Bakanlığının hızlı, ekonomik, etkin, verimli, vatandaşın katılımını esas alan ve bürokratik süreçlerin olabildiğince kısaltıldığı bir şekilde hizmet sunmaya odaklandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, Bakanlığımızın illerimizde yürüttüğü faaliyetleri yerinde görmek, merkezden illerimize aktarılacak konuları aktarmak, arkadaşlarımızın çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerini almak, Türkiye genelinde uygulama birliği sağlamak ve illerimizdeki güzel uygulamaların ülke çapında yayılmasına imkan tanımak istiyoruz."

Amaçlarının, konuşup tek yönlü aktarımda bulunmaktan ziyade, STK temsilcilerinin de görüşlerini almak ve empati yapmak olduğunu kaydeden Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'esas olanın vatandaşın gönlünü kazanma' hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak hakikaten vatandaşımıza çok dokunan, onun günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız var. Onların memnuniyeti bizim için esas. O gayretle buradayız. Arkadaşlarımızın heyecanı ve motivasyonunu oldukça iyi gördük." ifadelerini kullandı.

Çataklı, bir gazetecinin Acıpayam ve Bozkurt ilçelerindeki depreme yönelik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.


Yasal düzenleme öncesinde de TOKİ'nin, bazı konutların yapımına başladığını hatırlatan Çataklı, yasanın geçmesiyle diğer konuların da hızla uygulamaya geçeceğini bildirdi.

Süleyman Soylu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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