İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, başlatılan "vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin" dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunu belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, başlatılan "vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin" dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunu belirtti.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES 2) kapsamında yapılacak toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Çataklı, Vali Hasan Karahan ve İçişleri Bakanlığı merkez birimleri daire başkanlarından oluşan heyet ile "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakanlığın birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, AFAD, nüfus ile göç gibi hizmet alanlarında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Çataklı, Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetime katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasının temel hedefleri olduğunu anlattı.

Bu hedef doğrultusunda İZDES'i başlattıklarına işaret eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Projenin ikinci aşamasının teması ise 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olarak devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Vatandaş odaklı hizmet seferberliği öncelikle 'dinleme ve empati' prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus ve göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir."

Toplantıya, Vali yardımcıları Mehmet Okur ve Celalettin Cantürk, Merkezefendi Kaymakamı ve Pamukkale Kaymakam Vekili Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve ilgili kurumların il müdürleri katılırken, Vali Karahan ziyaretin anısına Çataklı'ya Yatağan kılıcı hediye etti.

Çataklı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de yaptığı toplantının ardından Fatih Mahallesi'nde şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesi ile Karaman Mahallesi'nde gazi Uzman Jandarma II. Kıdemli Çavuş Ömer Torun'u ve ailesini ziyaret etti.

İsmail Çataklı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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