İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Diyarbakır'da

- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Diyarbakır'da Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliğinin startını Diyarbakır'dan verecekDİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Diyarbakır'da

Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliğinin startını Diyarbakır'dan verecek



DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Çataklı, burada 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliğine katılacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki heyet başta güvenlik konuları olmak üzere çeşitli istişarelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her geldiğinde Diyarbakır'ın daha çok toparlanmış olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Çataklı, "Bugün beraberimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a geldik. Öncellikle valimizi ziyaret ederek istişarelerde bulunacağız. Başta güvenlik konuları olmak üzere Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili konularda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle yine Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki düşüncelerini almak masadıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bakanlığımızın görev alanında hizmet almış olan vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerinde şehit ve gazi aileleri de olmak üzere ziyaret amaçlıyoruz. Empati yaparak biraz onların görüşlerini alarak yaptığımız çalışmalar onlar tarafından nasıl görüldüğüyle ilgili anlama ve değerlendirmek istiyoruz. Bir başka gündemimizde bugün tüm ülke safında tüm illerimizle aynı anda saat 12.00'da 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli bir trafik bilincinin yaygınlaştırmak masadıyla bir kampanya başlatıyoruz. Bütün illerimizde aynı saate başlayacak. Diyarbakır Valiliği'nin koordinesinde yapılacak olan etkinliğe iştirak edeceğiz. Trafik konusu ülkemizde önemli sorunlardan biri, çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Bu anlamda yavaş yavaş sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin desteğine de ihtiyacımız var. Bu çalışmalarında oldukça faydalı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Günün sonunda bir değerlendirme yaprak Diyarbakır'dan ayrılacağız. Her geldiğimizde Diyarbakır'ın toparlanmış olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı daha sonra, yıl boyunca devam edecek olan 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliğinin startını Diyarbakır'dan verecek.

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