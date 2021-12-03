İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır" - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve... - Son Dakika

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