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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve...

03.12.2021 11:08
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır" - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve... - Son Dakika
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