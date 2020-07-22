İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Gülistan Doku'nun bulunması için barajın boşaltılmasına... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Gülistan Doku'nun bulunması için barajın boşaltılmasına...

Tunceli'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahlisine başlandığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

Tunceli'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahlisine başlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Tunceli'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çataklı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Daha önce bakanımızla görüşmüşlerdi. Az önce tekrar kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var. O yönde bir çalışma da Pazartesi günü itibariyle başlatıldı. Hedefimiz mümkün olduğu kadar barajın en azından köprünün bulunduğu alanı kurutarak çalışmayı özle görülür şekilde sonuçlandırmaya yönelik. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar. Boşaltma çalışması başlatıldı" dedi.

"Bütün imkan ve kabiliyetlerimizi bugüne kadar kullandık"

Yaklaşık 180 gün su altı arama faaliyeti yürüttüklerini aktaran Çataklı, "500 civarında personel görevlendirdik. Türkiye'nin bir çok ilinden bölgesinden dalgıçlarımız geldi. Esasen bu işler normalde bir hafta, on, on beş gün sürdürülen işlemlerdir. Ancak bunu altı ay sürdürdük. Elimizdeki bütün teknik imkanları, insan kabiliyetini kullandık. Ancak bir netice alamadık. Bu konuda bizler de ailesi de kızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Ama geçmişte de biliyorsunuz başka örnekleri de var. Dünyada da netice alınamayan örnekler var. Ancak bütün imkan ve kabiliyetlerimizi bugüne kadar kullandık. Son bir talep vardı bu konuda. Teknik imkanlar elverdiği ölçüde gereği yapılacak. Kurumlarımız çalışıyor inşallah netice alacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İZDES Projesi hakkında da bilgi veren Çataklı, "Bakanlık olarak zaman zaman merkezle taşra birimlerimiz arasında değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu çerçevede bakanlığımızın başlattığı İZDES var Ankara'dan ilgili bakanlığımız birimlerinden arkadaşlarımızın katılımıyla illerde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde mahallinde arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaparak onların görüşlerini alma imkanlarını buluyoruz ve önerilerini alıyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz vatandaşın gönlünü kazanmaktır hedefimiz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Bakanımız da vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetlerinin yürütülmesi talimatı doğrultusunda bizleri yönlendiriyor. O talimat doğrultusunda bugün buradayız" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, açıklamalarının ardından valilik bünyesindeki kurumları gezerek incelemelerine başladı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Gülistan Doku'nun bulunması için barajın boşaltılmasına... - Son Dakika
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