İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay Baro Başkanı Dönmez'in tavrını şiddetle kınadıklarını... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in polisin kimliğini istemesine yönelik gösterdiği tavra yönelik, "Türk Polis Teşkilatı, kimlik sormanın usul ve esasları hakkında had bildirtmeye çalışmak hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacaktır. Hatay Baro Başkanını, kanunun verdiği yetki çerçevesinde görevini yapmak isteyen polisimize karşı tavrını ve sonrasında hiçbir gerçeğe uymayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında, polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından karakola götürülerek gündeme gelen Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez hakkında açıklama yaptı. Polis Vazife ve Salhiyet Kanunu'nun Durdurma ve kimlik sorma Madde 4/A kısmına atıfta bulunan Çataklı, "Polis kolluk görevini yerine getirirken kimlik sorabilir. Kimliği belirlenmeyen kişi tutularak durumdan Cumhuriyet Başsavcısı haberdar edilir. Bu kişi kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Hadise bu yasal çerçeveye ilişkin cereyan etmiştir. Hatay Baro başkanının savcı kararı olmadan karakolda 4 saat tutulduğu iddiası ise açık bir yanıltmadır. Hatay Baro Başkanı, görevli polislerden şikayetçi olmuştur. Polisler de buna karşılık görevlerini yaptırmadıkları gerekçesiyle baro başkanından şikayetçi olmuştur. Baro başkanı karakola 21.45'te getirilmiş ve 00.50'de karakoldan ayrılmıştır. Buradaki tutarsızlık sadece süre ile ilgili değildir. Kendisi karakola 3 avukat ile birlikte gelmiştir. Karakol amirinin odasında ifade öncesi hazırlık yapmıştır. 23.12'de ifade vermeye başlamış ve tam 5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine de herhangi bir gözaltı işlemi de uygulanmamıştır. Polisimizin kimlik sorma konusundaki mevzuat açıktır. Uygulama şekli bellidir. 175 yıllık mazisi ile emsalleri arasında çok yüksek bir noktada bulunan Türk Polis Teşkilatı, kimlik sormanın usul ve esasları hakkında had bildirtmeye çalışmak hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacaktır. Hatay Baro Başkanını, kanunun verdiği yetki çerçevesinde görevini yapmak isteyen polisimize karşı tavrını ve sonrasında hiçbir gerçeğe uymayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Medeni hukuku tanımayarak kendisi için imtiyaz arayan hukuka ve kanunun gereklerine yaptığı için önemi ve sorumluluğuna uygun davranmayan baro başkanına yaptıkları açıklama ve attıkları imza ile desteklerini ortaya koyan baro başkanlarına da bu açıklamayı okurlarsa eğer kanunlardaki en büyük imtiyazın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına olduğunu hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA