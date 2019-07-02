İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayındaki operasyonlarda 166 terörist etkisiz hale...
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:49 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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