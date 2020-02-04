Son Dakika › Politika › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998... - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi."
Son Dakika Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu Koronavirüs henüz yayılmadan önce kamuoyunu uyardığı için baskıyla susturulan doktor virüse yakalandı