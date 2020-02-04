İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu Koronavirüs henüz yayılmadan önce kamuoyunu uyardığı için baskıyla susturulan doktor virüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:02:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]