İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İş yerlerinin zararları telafi edilecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerlerine saldırmasıyla ilgili incelemelerde bulunmak için kente geldi

ADANA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerlerine saldırılmasıyla ilgili olarak, "O hal bizim kendi halimiz değildir. Kardeşlik hukukumuz bakidir. Karşı karşıya kalmış oldukları zararlar telafi edilecektir. Gerek tahrik edenler, gerek bu tahriklere kapılıp sokağa dökülenlere karşı devletimizin bütün birimleri peşindedir" dedi.

Çataklı, 19 Eylül Perşembe günü, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasıyla sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine zarar verdiği olayla ilgili incelemelerde bulunmak ve bilgi almak için Adana'ya geldi. Sabah saatlerinde havayolu ile kente gelen Çataklı, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte yabancı uyruklu şahısların yoğun yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ne gitti. İş yerleri zarar gören esnaf ile görüşen Çataklı, daha sonra Adana Valiliğine geçti.

"Kardeşlik ortamımız provokatif açıklamalarla bozuluyor"

Burada Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Gökçe Ok ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2011 yılında Suriye'den kaçarak ülkemize sığınan muhacir kardeşlerimiz üzerinden bir süredir ulusal düzeyde, gerek bir takım siyasi partilerin, gerek nereye hizmet ettiği belli bir takım çıkar guruplarının, gerekse bazı siyasilerin salt siyasi rant beklentisiyle yaptığı bir takım provokatif açıklama ve davranışlar bu hassas konuda toplum olarak yakalamış olduğumuz kardeşlik ve huzur ortamını bozmaya dönük sonuçlar üretebilmektedir" diye konuştu.

"Taviz verilmeyecek"

Avrupa'daki ırkçılığın yükseldiğine değinen Çataklı, "Avrupa'da ırkçılık alabildiğine yükselirken Türkiye'nin bu çapta bir meseleyi yönetmede göstermiş olduğu toplumsal olgunluk ve kurumsal başarı uzun yıllar mücadele içinde olduğumuz PKK, DHKP-C, aşırı sol terör örgütleri, özellikle ciddi bir sosyal medya organizasyonuna sahip olduğu bilinen FETÖ ve bu yapılarla aynı çizgide sözde siyaset yapan diğer yapılar tarafından da hedef alınmaktadır. Tüm bu süreci ülkemiz, bugüne kadar yönetmeyi başarmıştır. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Şahıs tutuklanmıştır"

Cinsel istismar olayı failinin 2008 doğumlu Türk vatandaşı olduğunu da anlatan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra şunları kaydetti:

"19 Eylül 2019 tarihinde Seyhan ilçesinde B.E. isimli 2008 doğumlu bir çocuğa düzgün Türkçe konuşan bir kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu, çocuğun durumu ailesine anlatması sonrasında ailenin polise başvurduğu bilgisi alınmıştır. Hızlıca yapılan araştırma sonrasında şüpheli şahıs gecikmeden yakalanmıştır. Mağdur çocuğun da teşhis ettiği şahsın 2004 yılı doğumlu Türk vatandaşı A.K. isimli bir kişi olduğu olay günü Ankara Çocuk Eğitim Evi'nden izinli olarak geldiği, daha önceden de 1 adet cinsel istismar, 1 adet kasten yaralama, 32 adet hırsızlığında aralarında olduğu toplam 37 adet suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştır. Şahıs ifadesi sonrası tutuklanmıştır."

73 şahsa gözaltı

Vatandaşlar tarafından yağmalama olaylarının sosyal medyada örgütletilmesinden dolayı yapıldığını aktaran Çataklı, "Bu süreçte bir takım çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden bir provokasyon başlatılmış ve olay Suriyeli bir şahıs tarafından küçük çocuğa cinsel istismar girişimi olarak kamuoyunda infial girişimi olarak farklı mecralarda paylaşılmıştır. Bu paylaşımların ardından Seyhan ilçesindeki Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerindeki bir grubun sokağa çıktığı bir takım taşkınlıklara yol açtığı, özellikle muhacirlere ait iş yerlerine zarar verildiği ve bir takım yağmalama girişimlerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Olayların büyümesi polis tarafından engellenmiştir. Toplam 73 şahıs gözaltına alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir" dedi.

"Asla fırsat verilmeyecek"

Bu tarz provokasyonların toplumda kin ve nefrete dönüştüğünü belirten Çataklı, "Ulusal düzeyde ve günlük siyasi beklentilerle sorumsuzca yapılan açıklamaların eksik bilgi ve art niyetle yapılan beyanların bu tür olayların fikri zeminine katkı verdiği çok açık bir şekilde ortadadır. Bu olaylarla beyan sahipleri doğrudan sorumludur. Yaşanan olaylarda kullanılan senaryoların toplumsal hafızada saklı tutulması gelecekteki benzer girişimlerde de bu senaryoların tekrarlanmaması gerektiğini ve art niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyeceğini bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

"Kardeşlik hukukumuz bakidir"

İş yerleri zarar gören şahısların zararlarının karşılanacağını da aktaran İsmail Çataklı, "Vatandaşlarımız lütfen devletimize itimat etsinler, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itimat etmesinler. O hal bizim kendi halimiz değildir. Kardeşlik hukukumuz bakidir. Karşı karşıya kalmış oldukları zararlar telafi edilecektir. Gerek tahrik edenler, gerek bu tahriklere kapılıp sokağa dökülenlere karşı devletimizin bütün birimleri peşindedir" ifadelerini kullandı.