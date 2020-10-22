Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama

22.10.2020 14:28
Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Pendik'te yaşanan olayla ilgili, "İstanbul ili Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarımız ile ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazılmış, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine...

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Pendik'te yaşanan olayla ilgili, "İstanbul ili Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarımız ile ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazılmış, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığı görülmüştür. Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, halihazırda olay aydınlatılmaya çalışılmaktadır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Pendik ilçesindeki apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel çatışma zeminine çekmeye çalıştığını kaydetti. Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Çataklı, "Olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provokatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce, yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır" dedi.

'ANINDA MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR'Açıklamasının devamında, son 4 yıl içinde meydana gelen benzer olayları hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza yönelik tehdit içerikli bu ve buna benzer yazılarla ve işaretlerle ilgili ihbarlara  kolluk kuvvetlerimizce anında müdahale edilmektedir. 2017 yılından bugüne kadar faili ya da failleri tespit edilen 6 olayda 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu kişilerin adli makamlara intikalleri sağlanmıştır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarında etnik kökeni, mezhebi ve sosyal ve siyasal kimliği üzerinden kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik girişimlere, bundan önce müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecek."

ANKARA,


Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama
Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama
Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama

İstanbul, Pendik, Alevi, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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