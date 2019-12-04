İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kasım ayında 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin Kasım ayı değerlendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, güvenlik konusunda elde edilen gelişme ne olursa olsun sürekli teyakkuzun elden bırakılmaması gerektiğini ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini söyledi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Kasım ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 409 kırsal operasyon yapıldığını aktaran Çataklı, şehirlerde ise bin 480 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Çataklı, "Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 131 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39'u ölü, 53'ü sağ/yaralı, 39'u teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 100'ü PKK/KCK, 30'u DEAŞ, 1'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 382 şüpheli gözaltına alınmış, 584 kişi ise tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.



Yapılan operasyonlar neticesinde teröristlere büyük darbe vurulduğunu aktaran Çataklı, "Yapılan operasyonlar neticesinde 206 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 133 silah, bunların 79'u ağır ve uzun namlulu silah, 71 adet mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 263 adet el bombası, 5 ton 630 kilogram patlayıcı başta olmak üzere çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.



"Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi"



"Kıran" operasyonlarının kapsamlı bir temizlik harekatı olduğunu belirten Çataklı, "17 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman'da bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2, Şırnak ve Siirt illerinde 2 bin 325 personelin katılımı ile Kıran-3, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde bin 125 personelin katılımı ile Kıran-4, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerinde 2 bin 625 personelin katılımıyla Kıran-5, Van, Hakkari ve Şırnak illeri Faraşin bölgesinde 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 ve son olarak Tunceli ili Munzur Vadisi bölgesinde 2 bin 250 personelin katılımıyla Kıran-7 operasyonlarına halen devam edilmektedir. Bugüne kadar Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 120'si ölü, 4'ü teslim şeklindedir. Aynı çerçevede 19 işbirlikçi şahıs yakalanırken, 281 mağara/sığınak imha edilmiş, 170 silah, 46 bin 315 mühimmat, 133 el yapımı patlayıcı (EYP), 5.9 ton patlayıcı ve çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.



Terör örgütünün kış dönemini lojistik ve güç depolama aralığı olarak kullanmaması için 12 ay sahadan çekilmeyeceklerinin altını çizen Çataklı, "Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 94 büyük, 504 orta, 7 bin 134 küçük olmak üzere 7 bin 732 operasyon planlanmıştı ve bunu sizinle paylaşmıştık. Bunların 9'u büyük, 75'i orta çaplı, bin 593'ü küçük olmak üzere toplam bin 677 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda 267 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 93'ü ölü, 121'i sağ, 53'ü ise teslim şeklinde gerçekleşti. Yine bu operasyonlarda 314 sığınak/depo/barınak imha edildi. 207 uzun namlulu silah, 32 roketatar/havan/lav, 7 ton 900 kilogram patlayıcı başta olmak üzere çok miktarda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.



"Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde bin 489 kişi tutuklandı"



Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle eş değer gördüklerini ve terörle mücadelede olduğu gibi uyuşturucu alanında da mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Çataklı, "Kasım ayı içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirilen 16 bin 200 operasyonda 22 bin 598 kişi gözaltına alınmış, bin 489'u tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 11 ton 212 kilogram esrar, 362 kilogram skunk, bin 300 kilogram eroin, 465 bin 398 adet ectasy, ki bu geçen aya göre yüzde 167 gibi bir artışı gösteriyor. 226 bin 34 adet captagon, ki bu da geçen aya göre yüzde 234 artışı gösteriyor. 8 kilogram kokainin de aralarında bulunduğu çok miktarda madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.



"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 kişi tutuklandı"



Kaçakçılık ile mücadelede yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini ve sınır kaçakçılarının direkt olarak terör örgütlerine bağlı olduğunu aktaran Çataklı, "Kasım ayı içerisinde 2 bin 147 operasyonda 3 bin 487 kişi gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Bu çerçevede 465 bin 503 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 292 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi" dedi.



Geçen yıl ve bu yıl kasım ayları değerlendirildiğinde asayiş verilerinde büyük oranda azalış olduğunu anlatan Çataklı, "Oto hırsızlığı olayları 849'dan yüzde 40,3 azalışla 507'ye, otodan hırsızlık 3 bin 660'tan yüzde 34,3 azalışla 2 bin 405'e, kapkaç olayları 305'ten yüzde 30,5 azalışla 212'ye, iş yerinden hırsızlık 3 bin 843'ten yüzde 22,4 azalışla 2 bin 983'e düşmüştür. Evden hırsızlık olaylarına baktığımızda da Ankara'da 270'ten yüzde 56,7 azalışla 117'ye, İzmir'de 226'dan yüzde 15,9 azalışla 190'a, İstanbul'da bin 341'den yüzde 20,9 azalışla bin 61'e, ülke genelinde ise 5 bin 470'ten yüzde 18,7 azalışla 4 bin 446'ya düşmüştür" ifadelerini kullandı.



Kasım ayında Türkiye genelinde "Duman-8", "ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi", "aranan şahıslar operasyonu", "Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2019/25" olmak üzere toplamda dört adet güven huzur uygulaması gerçekleştirdiklerini bildiren Çataklı, "Bu uygulamalarda 866 bin 773 şahıs kontrol edilmiş, 4 bin 28 aranan şahıs yakalanmış, 314 bin 327 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 15 bin 237'sine cezai işlem uygulanırken, 2 bin 662 araç trafikten men edildi. 44 bin 786 umuma açık yer denetlenmiş, bunlardan 345'ine işlem yapılmıştır" dedi.



Siber suçlarla mücadeleye bakanlık olarak ayrı bir önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını kaydeden Çataklı, "Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında 2019 yılı Kasım ayında 4 bin 283 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 264 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" diye konuştu.



"Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690"



Düzensiz göç baskısının dünyaya ait bir sorun olduğunu ve artmaya devam ettiğini ifade eden Çataklı, "Özellikle batılı ülkelerin Asya ve Orta Doğu bölgesinde huzur ve istikrarı bozucu politikaları neticesinde geçen yıl 268 bin olan kaçak göçmen yakalama sayımız bu yıl henüz yıl sonu gelmediği halde 418 bin 41'e ulaşmıştır. Ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayımız da Kasım ayı sonu itibarıyla 93 bin olmuştur. Kasım ayı içerisinde 6 bin 401'i denizlerde olmak üzere toplam 42 bin 311 düzensiz göçmen yakalanmış, bin 210 organizatör gözaltına alınmış, 250'si tutuklanmıştır. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı da 369 bin 690'a bugün itibarıyla ulaşmıştır. Güncel olarak ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı da 3 milyon 691 bin 333'tür" diye konuştu.



Bakanlık olarak aldıkları planlı ve stratejik kararlar neticesinde trafik güvenliği strateji belgesini hassasiyetle uyguladıklarını aktaran Çataklı, "2019 Kasım ayı içerisinde meydana gelen 99 ölümlü trafik kazasında 105 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 314 yaralanmalı trafik kazasında ise 8 bin 795 kişi yaralanmıştır. 2019 yılı ilk 11 ayında toplam bin 876 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, 2018'in ilk 11 ayında bu rakam 2 bin 568'di, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalış olmuştur. 2 bin 262 hayatını kaybeden sayısı, 2018'in ilk 11 ayında 3 bin 216, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalış olmuştur. 150 bin 549 yaralanmalı trafik kazası, 2018'in ilk 11 ayında 172 bin 326 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir azalış olmuştur. 251 bin 212 yaralı, 2018'in ilk 11 ayında 291 bin 412 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir azalış görülmektedir" ifadelerini kullandı.



AFAD Başkanlığı tarafından geliştirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" çalışmaları kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Çataklı, 12 ay boyunca 12 temayı kapsayan etkinlikler planladıklarını vurguladı.



"Şu ana kadar 59 yabancı teröristi ülkesine gönderdik, hepsini göndereceğiz"



Türkiye'de bulunan yabancı teröristlerin akıbetlerinin sorulması üzerine Çataklı, "Hepsini göndereceğiz. Şu ana kadar 59 kişi gönderdik. Bunlardan 26'sı ABD ve AB ülkelerine, 33'ü de diğer ülkelere gönderildi. Kısa sürede işlemleri tamamlanan ve gönderilecek 12 terörist var. Herkes kendi ülkesine gidecek. Türkiye kimsenin ne açık hava cezaevi, ne oteli, herkes kendi yerine gidecek" dedi.



İzmir'de bir ailenin duvarına "Defol Alevi" yazılması ve Mersin'de Alevi ailelerin evlerinin duvarına tarih yazılması ile ilgili soru üzerine Bakan Yardımcısı Çataklı, "Türkiye'de artık mezhepsel ayrılık çıkararak huzuru bozma dönemi geride kaldı. Bu konuda milletimizin yoğun bir hassasiyeti, özeni var ve devletin kurum ve kuruluşlarının olayın hassasiyetiyle doğru orantılı yoğun bir gayreti var. Türkiye eski Türkiye değil. İzmir'deki olayla ilgili bakanlık olarak kendimizi taraf olarak görüyoruz ve takipçisiyiz. Çalışmalar devam ediyor, henüz tespit yapılamadı ama ümit ediyorum en kısa sürede bu olay neticelenecek. Mersin'deki konuda ise faili elimizde. Kendisi bir dernek adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tespit ediliyor, sonra ifadesi alınıyor ve adli işlem başlatılıyor. Kadın gittiği tüm kapılarda zillerin altına tarih yazıyor. Sebebi şu; daha sonra geldiğinde aynı daireye bir daha girmemek için kendince bir işaret koyuyor. Biraz sabırlı olmak açısından bu olay önemli bir örnek" ifadelerini kullandı.



Muhammed Dahlan'ın "kırmızı bültenle arananlar" listesine dahil edilmesi ile ilgili soru üzerine Çataklı, "Güvenlik birimlerimiz çalışmalarını tamamlayarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiler. Süreç bundan sonra yargı mercii tarafından işletilecek, süreci biz de takip edeceğiz. Kırmızı bültenle ilgili süreç işliyor" dedi. - ANKARA