Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Kilis'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Kilis'te

2 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bakanlık olarak vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen başta emniyet ve asayiş olmak üzere, terörle mücadele, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, yasa dışı göç, afet ve acil durum yönetimi ve sivil toplumla ilişkiler gibi birçok alanda önemli bir...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Kilis'te, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bakanlık olarak vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen başta emniyet ve asayiş olmak üzere, terörle mücadele, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, yasa dışı göç, afet ve acil durum yönetimi ve sivil toplumla ilişkiler gibi birçok alanda önemli bir görev sahamız var." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Çataklı ve beraberindeki heyet, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Çataklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bakan yardımcılığı süresince yaklaşık 30 kenti ziyaret ettiğini ancak Kilis'e ayrı bir keyifle geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının insan hayatını doğrudan ilgilendiren önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Çataklı, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen başta emniyet ve asayiş olmak üzere, terörle mücadele, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, yasa dışı göç, afet ve acil durum yönetimi ve sivil toplumla ilişkiler gibi birçok alanda önemli bir görev sahamız var. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, bakan yardımcıları olarak heyet halinde illerimizi ziyaret ediyoruz. Gerek bakanlığımızın yaklaşımlarının illerimize aktarılması gerek illerimizde uygulamalı olarak vatandaşlarımızın düşüncelerinin alınması gerekse de ülke safında uygulama birliği sağlamak, güzel şeylerin yayılmasını, örneklerin tespit edilerek başka yerlere yayılmasını temin etmek maksadıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda bugün Kilis'teyiz."

Çataklı, kentteki programları kapsamında heyetin, doğrudan hizmet alan bazı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, yürütülen faaliyetlerle ilgili düşünce ve görüşlerini alacağını, daha sonra da kamplardaki ve gümrük kapılarındaki durumu görüp güvenlik birimlerini ziyaret ederek, onlarla görüş alışverişinde bulunacaklarını bildirdi.

İsmail Çataklı, açıklamasının ardından Valilik Salonu'nda bakanlığa bağlı kurum müdürleriyle basına kapalı bir değerlendirme toplantısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA

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